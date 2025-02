Sailwiz: triplicati nel 2024 i turisti nautici italiani

Turismo nautico alla portata di tutti. Grazie all’iniziativa di Sailwiz, piattaforma spagnola pioniera nel diffondere un modello di gestione collaborativa dell’offerta vela, il numero di appassionati italiani cresce anche fra i non specialisti.

“Nel 2024 gli utenti sono triplicati - conferma Álvaro García de Polaviej, ceo e fondatore di Sailwiz -, ma la maggior parte risulta non in possesso di una barca. Condizione che non rappresenta un ostacolo alla fruizione dell’esperienza nautica: attraverso la nostra piattaforma, infatti, è possibile trovare quasi sempre una “ciurma” con la quale condividere le spese di noleggio dell’imbarcazione”.

Per facilitare ulteriormente l’avvicinamento dei non specialisti, oggi è possibile prenotare via Sailwiz anche singole cabine o piazze, non dipendendo dall’eventuale formazione della ciurma. “Oltre a promuovere una democraticizzazione del mercato nautico - aggiunge de Polaviej - Sailwiz incentiva una delle forme di turismo più sostenibili e responsabili: la vela non solo sfrutta l’energia eolica, ma invita a ottimizzare i consumi in ottica di economia circolare”.