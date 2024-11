Samarcanda rilancia con Juice, il nuovo modello di animazione

Samarcanda lancia Juice, una nuova proposta che intende “cogliere lo spirito del tempo e trasformarlo in un prodotto di animazione 4.0 che incrocia perfettamente domanda e offerta di intrattenimento turistico, nella contemporaneità”.

L’azienda, attiva nell’intrattenimento turistico, si avvicina al traguardo dei 40 anni di attività e annuncia la messa a punto definitiva del nuovo prodotto di animazione, che ha superato le fasi di test in strutture pilota ed è pronto a diventare la soluzione di punta dell’azienda.

“Juice – spiega Dario Filippi, founder e presidente Samarcanda - sarà il modo con cui si farà intrattenimento, ovunque e in qualunque tipologia di struttura, da qui a 5-10 anni. Samarcanda è già partita da 3 anni con questo progetto, in partnership con committenti in grado di sintonizzarci con la nostra visione. In questa fase di early adoption abbiamo raffinato, perfezionato e ottimizzato un prodotto già perfettamente applicabile. L’idea di base è aumentare al massimo la qualità e la professionalità sugli elementi dell’animazione che entusiasmano gli ospiti da sempre, e offrire tutti gli altri servizi in chiave diversa e innovativa”.

I keypoint di Juice si sostanziano nella nuova filosofia di scrivere e produrre gli show. Largo uso di tutte le nuove tendenze tecnologiche e grande attenzione agli aspetti scenici e sorprendenti sono i driver per la messa in scena di spettacoli high impact senza aumento di costi e risorse per la struttura.