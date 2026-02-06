San Valentino cambia: crescono i viaggi per single. Si cercano mete long haul ed esperienze

San Valentino non è più solo una fuga romantica. Sebbene rimanga una delle ricorrenze cruciali del calendario turistico, il modo di viverla sta cambiando. Sta crescendo, infatti, una platea di single che sceglie di reinterpretare il 14 febbraio attraverso il viaggio. Una tendenza confermata dai dati: secondo elaborazioni su dati Istat e osservatori europei, le prenotazioni di viaggi per solo traveller a febbraio registrano una crescita compresa tra il +18% e il +25%, con un picco nella settimana di San Valentino. In parallelo, calano le proposte dichiaratamente ‘per due’, soprattutto nella fascia 35–55 anni.

Febbraio si conferma così un mese strategico per il turismo single: fuori dall’alta stagione, ma ricco di valore simbolico. Le vacanze di gruppo per single offrono esperienze condivise senza la pressione della dimensione romantica. Oltre il 60% dei viaggiatori single parte infatti per benessere personale e nuove esperienze, non per cercare un partner.

Cosa cercano i single a San Valentino

Tra le proposte più richieste emergono sia destinazioni long haul, come Maldive e Marsa Alam, sia format esperienziali in Italia, dal Carnevale di Venezia a eventi narrativi come l’Anti San Valentino con delitto.

Una domanda che sta entrando nell’orbita di tour operator specializzati come Speed Vacanze®, che rivela in una nota di stare registrando alti livelli di adesione nel periodo di San Valentino.

Il fenomeno riflette un mercato in espansione: il solo travel vale oggi 480 miliardi di dollari a livello globale e in Italia coinvolge oltre 8,4 milioni di single sempre più attivi nelle scelte di viaggio.