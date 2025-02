Sardinia Ferries invita a festeggiare il Carnevale in Sardegna

In attesa della stagione ‘forte’, Corsica Ferries – Sardinia Ferries scende in pista con una proposta speciale per il Carnveale.

La compagnia propone di assistere ai festeggiamenti di Su Carrasecare, un Carnevale unico al mondo e una delle feste più sentite della Sardegna, che si concentra soprattutto tra il Giovedì e il Martedì Grasso (27 febbraio – 4 marzo 2025).

Su Carrasecare riporta alla memoria miti e leggende e conserva il ricordo di riti primitivi di fine anno: danze propiziatorie, maschere mute d’antica origine, campanacci, esibizioni equestri, cavalieri, satira, folclore, storia e fascino, sacro e profano e da Nord a Sud dell’isola, ciascun paese ha conservato un momento diverso di questa rappresentazione.

Sardinia Ferries invita a scoprire il Carnevale dedicando una tariffa speciale per 2 persone, 1 cabina, 1 auto a tratta, valida dal 22 febbraio al 9 marzo, sulla linea Livorno/Golfo Aranci. L’offerta è prenotabile per viaggi dal 22 febbraio al 9 marzo.