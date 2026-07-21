Scenic ed Emerald Cruises lanciano le crociere di Natale

Scenic Luxury Cruises & Tours ed Emerald Cruises & Tours lanciano la programmazione natalizia 2026 e 2027 in Europa, con crociere sui fiumi Reno, Meno e Danubio. A bordo della Space-Ships Scenic e della Star-Ships Emerald, gli ospiti raggiungeranno i mercatini di Natale Germania, Austria, Francia, Ungheria, Svizzera e Paesi Bassi.

Tra le città in programma figurano Colonia, Vienna, Strasburgo, Budapest, Passau e Amsterdam. Scenic propone l’itinerario di 15 giorni “Mercatini di Natale alla scoperta del paesaggio”, tra Amsterdam e Budapest, con partenze a novembre e dicembre, oltre a viaggi sul Reno in date scelte.

Emerald schiera crociere di otto giorni sul Reno e sul Danubio, con partenze dal 24 novembre 2026. L’offerta integra visite ai centri storici, artigianato locale, cucina del territorio, escursioni a terra e celebrazioni stagionali a bordo, riunendo varie destinazioni festive in un unico viaggio.