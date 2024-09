Seabourn amplia la programmazione con Venture e Pursuit

Con le new entry della flotta, Seabourn amplia la programmazione. Le unità Venture e Pursuit, progettate per esplorazioni polari e avventure in luoghi remoti, dotate di sottomarini per osservare il mondo subacqueo, consentono alla compagnia di crociere di operare itinerari top: Alaska; Artide; Antartide; Passaggio a Nord-Ovest; Caraibi e crociere esotiche; Africa; Australia.

Le nuovi navi expeditions sono dotate di 132 suite, e dispongono di un team di professionisti, esperti naturalisti, scienziati, geologi e storici, che, con gli zodiac, consentono di sbarcare in luoghi meno accessibili per poter vivere l’esperienza di una spedizione. Seabourn Venture e Pursuit si affiancano a Sojourn, Quest, Encore e Ovation, che vantano sino a 300 suite con balcone. Tutte le navi Seabourn sono costruite in Italia e rispecchiano un lusso made in italy. A bordo, per molte categorie di cabine, è a disposizione un maggiordomo personale. Inoltre, la cucina di bordo è curata da uno chef 3 stelle Michelin.