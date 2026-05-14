“Egitto, Maldive e Grecia sono in questo momento completamente fuori da qualsiasi tipo di situazione sia avvenuta nel corso del conflitto iraniano. Nonostante questo c’è timore da parte dei clienti, quindi quello che noi facciamo, quello che è il nostro obiettivo in questo frangente, è rassicurarli sul fatto che siano Paesi assolutamente sicuri”.

Così Alessandro Seghi, direttore commerciale Tour Operating di Alpitour World, sintetizza la situazione d’incertezza che stanno vivendo i consumatori italiani.

La sensazione, però, è che il turismo non si stia fermando. “Oggi sembra ci sia un attendismo e che le vendite siano più concentrate sulla fase più a ridosso della data di partenza - ha dichiarato Seghi ad askanews -. Nonostante questo vediamo comunque che alcune destinazioni sembrano in salute; penso all’Italia, alle Baleari, ad altre destinazioni dell’area del Mediterraneo. Penso all’East Africa, Kenya, Zanzibar, che in questo momento stanno macinando dei numeri decisamente importanti e sappiamo che il resto arriverà nel corso delle prossime settimane”. E da Alpitour World il messaggio è di fiducia: seppur con modalità che cambiano, il mercato del tour operating continua a guardare al futuro.

Il gruppo ha intanto deciso di prolungare fino al 31 maggio ‘Keep Calm & Travel’, con l’intento di offrire maggiore tranquillità ai viaggiatori, grazie a una serie di garanzie. “Fondamentalmente - ha spiegato ad askanews Alessandro Seghi, direttore commerciale Tour Operating di Alpitour World - l’iniziativa si basa su quattro pilastri: il primo è la possibilità di modificare la destinazione della propria vacanza fino a dieci giorni dalla data di partenza senza pagare oneri di modifica. Poi abbiamo inserito la garanzia che il prezzo non verrà modificato una volta che viene confermato”.

Il gruppo ha aggiunto anche un elemento di rassicurazione per quanto riguarda i tempi di rimborso, nel caso uno non potesse partire per qualsiasi tipo di ragione “e soprattutto - ha aggiunto Seghi - abbiamo montato un impianto importante con il nostro vettore di casa, Neos, che ci dà la possibilità di rassicurare il cliente che una volta partito farà sicuramente ritorno a casa”.