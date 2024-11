Sekuerst e TPPay: accordo per le aziende del settore turistico

Prende il via la partnership tra Sekurest e TPPay, Istituto di Moneta Elettronica (Imel) autorizzato da Banca d’Italia. Obiettivo dell’accordo garantire sicurezza finanziaria e flessibilità di pagamento per tutte le aziende che operano nel settore turistico.

“Questa collaborazione rappresenta un passo strategico per garantire protezione, efficienza e flessibilità nelle transazioni, offrendo ai nostri clienti un’esperienza finanziaria sicura e flessibile, sempre in linea con le loro mutevoli esigenze”, spiega il ceo e co-founder di Sekurest Carlo Schiavon.

L’intesa permette alle aziende di accettare e gestire tutti i pagamenti in modo centralizzato, semplificando i processi e garantendo la sicurezza delle transazioni. Le imprese inoltre possono ottimizzare la gestione dei pagamenti, riducendo i costi e semplificando la riconciliazione finanziaria. “La nostra tecnologia IMEL-as-a-service permette alle aziende di lanciare servizi di pagamento su misura, garantendo flessibilità e protezione in un mercato in continua evoluzione”, conclude Matteo Bravi, chief strategy & transformation officer di TAS e chairman di TPPay.