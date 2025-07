Shiruq by Mappamondo introduce una nuova destinazione, l’Eritrea. La nuova proposta, intitolata ‘Eritrea, sguardo tra le pieghe del tempo’ è un viaggio di gruppo con accompagnatore, della durata di 9 giorni, in partenza da Milano il 9 ottobre.

Si tratta di un’avventura in un mondo antico, sorretto da un’anima profondamente africana, alla scoperta di un Paese ancora poco conosciuto nel Corno d’Africa, dove fertili altopiani si alternano ad aree costiere affacciate su un Mar Rosso incontaminato. Fra le particolarità degne di nota, la presenza di siti archeologici risalenti all’epoca axumita, mercati brulicanti e architetture che mescolano lo stile arabo, quello ottomano e quello coloniale italiano.

“L’Eritrea è una destinazione che conosciamo molto bene e da molto tempo, per questo abbiamo deciso di reinserirla in programmazione - commenta Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq -. Ci sentiamo molto preparati e crediamo sia un prodotto valido per il cliente Shiruq che in un viaggio cerca sempre suggestioni e spunti culturali. Quello che abbiamo programmato però è un itinerario che, con un’esperienza da ‘naufraghi’ alle isole Dahlak, rende questo viaggio più insolito e vario. Il continente africano ultimamente è molto richiesto e queste destinazioni poco conosciute dal turismo sono ricercate dai viaggiatori anche perché riescono a garantire un distacco dalla realtà”.