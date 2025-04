Shiruq cavalca la domanda per i viaggi culturali, i piani per l’estate

“La primavera è stata decisamente trainata dal successo del Nord Africa con i tour in Tunisia, Algeria e Marocco che hanno generato numeri entusiasmanti insieme all’Uzbekistan, destinazione che sta esercitando davvero un grande fascino sul viaggiatore italiano”. Questa la fotografia che Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq, scatta di un periodo particolarmente positivo per l’operatore.

La stagione si profila infatti già ricca di soddisfazioni per il tour operator de I Viaggi del Mappamondo, grazie a un contesto di mercato in cui cresce la domanda per esperienze culturali di valore e sempre più agenzie di viaggi si avvicinano a questo genere di prodotto. Un trend che supererà anche l’estate. “Sulla stagione autunnale - anticipa Lorusso - vediamo proseguire un forte interesse per il Vietnam e la Cambogia, mete che continuano ad esercitare un magnetismo incredibile, e poi segnali incoraggianti si registrano per la Cina con un incremento delle prenotazioni sia per partenze individuali che sulle date di gruppo”.

L’estate

Per l’estate alle porte il t.o. ha in programma itinerari esclusivi caratterizzati da esperienze immersive. Tra questi, ‘Fontane di Fuoco e Città di Pietra’, itinerario di 12 giorni nel Caucaso, in partenza il 3 agosto, alla scoperta dell’Azerbaijan e della Georgia, al suono di echi lontani delle carovane della Via della Seta; ‘Narrazioni di Terra e di Mare’, viaggio in partneza il 21 agosto, che condurrà invece nei Paesi Baltici alla scoperta di Estonia, Lettonia e Lituania, offrendo anche una panoramica della Penisola Curlandese.

E poi ‘I placidi scenari del Baltico’, itinerario in partenza il 16 luglio dedicato all’Estonia lungo un circuito dove sarà possibile immortalare gli scorci migliori di Tallinn e delle isole Saaremaa, Hiiumaa e Muhu sotto la guida esperta di una fotografa professionista; per arrivare alla Groenlandia con ‘Oltre l’orizzonte artico’, un itinerario in partenza da Reykjavik o Copenaghen che in 10 giorni catapulterà i partecipanti in un mondo a parte, tra iceberg, porticcioli silenziosi, casette colorate, mercati del pesce e tradizioni inuit.