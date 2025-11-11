Shiruq, i nuovi viaggi 2026 fra Africa e Asia

Nuove soluzioni di viaggio che guardano alla cultura e alla scoperta sono quelle proposte da Shiruq by Mappamondo nella programmazione 2026.

“La filosofia che contraddistingue Shiruq ci conduce alla ricerca continua di itinerari fuori dal comune che, con accompagnatori esperti, riescono a garantire suggestioni ai partecipanti - spiega Francesca Lorusso, responsabile del marchio Shiruq, che traccia un quadro anche sui trend in atto sul fronte della domanda-. Le prenotazioni sull’autunno e le festività ci hanno già stupito positivamente con picchi di domanda sull’Algeria ed il Senegal che è stato senz’altro la grande rivelazione del 2025. Il 2026 crediamo sarà un anno in cui il fascino dell’Egitto si farà sentire ancora più forte, soprattutto ora che al Cairo ha aperto il Grand Egyptian Museum, la cui inaugurazione era attesa e desiderata da molti. È probabile che l’Uzbekistan continui ad attirare molto interesse e al momento anche il Vietnam sembra rimanere una meta molto richiesta”.

Fra le novità della programmazione 2026, Shiruq propone la regione di Afar, in Etiopia, da esplorare in 4x4, la Mauritania, dal deserto fino al mare, l’Egitto con una crociera sul Nilo accompagnati dallo storico ed esperto di egittologia Piero Pasini, l’Azerbaijan nel periodo del Nowruz, la festa che segna l’arrivo della primavera e la Cina dello Yunnan alla scoperta delle risaie terrazzate di Yuanyang, delle pagode di Dali, di Lijiang tra canali e mercati fino a Shangri-La.