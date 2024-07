Sicilia e Sardegna alle prese con il caro traghetti, le tratte più costose

Un’estate calda per chi vuole viaggiare verso le isole italiane. È ciò che rileva Adiconsum Sardegna che, avendo effettuato un’analisi sulle tariffe di alcune tratte operate a bordo dei traghetti, ha constatato un preoccupante effetto ‘caro-navi’.

Per agosto, il collegamento risultato come più costoso è il Civitavecchia-Olbia con cifre che, per una famiglia con due bambini e un’auto al seguito, possono superare i 1.600 euro. Stesso scenario per quanto concerne le rotte verso la Sicilia, sia sulla Livorno-Palermo sia sulla Genova-Palermo si supererebbero infatti i 1000 euro. Infine, alti anche i prezzi per raggiungere le Isole Eolie da Napoli, superiori a 900 euro e senza cabina.

Come riporta rtl.it già dall’estate 2023 Federalberghi Isole di Sicilia ha evidenziato un incremento di circa il 56% del costo delle tratte operate in convenzione statale con navi e aliscafi che, come ha dichiarato Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole di Sicilia, “rappresenta l’ennesima spada di Damocle sulla testa degli abitanti e degli operatori turistici delle isole siciliane”.