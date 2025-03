Sicilian Secrets e crociere alle Eolie, parte il 2025 di Dimensione Sicilia

Una programmazione Sicilian Secrets più ricca e articolata e un prodotto dedicato alle Eolie in crescita. Sono queste le linee di sviluppo con le quali Dimensione Sicilia è pronta ad affrontare il 2025, dopo che la stagione precedente si è chiusa con successo.

“Anche quest'anno si apre con segnali positivi – afferma Julian Zappalà, general manager di Dimensione Sicilia – e questo ci spinge a proseguire nel proporre itinerari che raccontano l'autenticità e la bellezza della Sicilia. La forza del nostro prodotto di punta, Sicilian Secrets, è determinata proprio dalla regolarità delle partenze settimanali, che ci permette di offrire tour di gruppo pensati per garantire ai nostri clienti, provenienti da tutto il mondo, un’esperienza di viaggio serena e flessibile, in programma ogni settimana dall’8 marzo al 18 novembre”.

La programmazione Sicilian Secrets 2025 si presenta con un calendario che include 12 itinerari diversi, oltre 30 destinazioni e più di 70 partenze garantite. I tour rappresentano la perfetta sintesi tra arte, cultura, tradizione e paesaggi straordinari, confermando l’impegno di Dimensione Sicilia nel creare esperienze autentiche e di qualità per scoprire ogni sfumatura dell’isola.

Esperienze private

“Un plus indiscusso di molti dei nostri itinerari – aggiunge Zappalà – è l’esperienza in formula privata alle Cantine Florio, che proponiamo già da prima del boom della celebre serie. Si tratta di un valore aggiunto davvero speciale per questo segmento di prodotto, capace di offrire ai nostri clienti momenti esclusivi”. A completare l’offerta Sicilian Secrets, si aggiungono anche le partenze invernali già pubblicate, con quattro itinerari speciali dedicati alle festività: Immacolata, Capodanno, Sant’Agata e Carnevale. “Naturalmente – continua Zappalà – riserviamo sempre un’attenzione speciale alle nostre agenzie partner, che possono contare su condizioni dedicate e supporto costante”.

Parallelamente, continua a crescere con ottimi riscontri anche il prodotto dedicato alle Isole Eolie: “Il successo dei nostri tour – conclude Zappalà – ci ha motivati a investire anche nel settore nautico, con un prodotto diventato anch’esso uno dei nostri punti di forza: la crociera in caicco alle Isole Eolie, con partenze garantite ogni sabato dal 31 maggio al 27 settembre”. Disponibile sia in formula cabin charter che in esclusiva, la crociera regala un’esperienza di 8 giorni alla scoperta delle sette perle del Mediterraneo.