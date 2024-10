Silversea Cruises investe sul Cile: la compagnia di crociere ha deciso di aprire un hotel a Puerto William, homeport Silversea durante la stagione antartica.

L’hotel da 150 stanze , fungerà da punto di sosta per gli ospiti della compagnia di crociere diretti in Antartide: inizialmente servirà gli ospiti che acquistano pacchetti volo-crociera dalla compagnia ma in seguito sono in corso valutazioni “per arricchire l’esperienza per tutti i nostri ospiti in viaggio verso l’Antartide”, si legge su TravelWeekly.

L'hotel, che dovrebbe aprire nel 2025, si affaccerà sul Canale di Beagle, circondato dalla foresta. Gli ospiti avranno una vista sull'acqua e sulle montagne della Patagonia.