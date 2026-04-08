Simonetti, African Explorer: “Nessun calo delle prenotazioni”

Arrivano segnali rassicuranti dal mercato per African Explorer e World Explorer. Secondo il titolare Alessandro Simonetti al momento per la prossima stagione estiva non si riscontrano “per le destinazioni africane cali della richiesta o corse alla cancellazione”. I volumi previsti per l’Africa per l’estate 2026 resterebbero, infatti, in linea con quelli degli scorsi anni.

Restano quindi attive tutte le partenze speciali previste per i mesi di luglio e agosto con i tour Sudafrica Smart, Namibia Explorer, Madagascar Explorer, Kenya Explorer e Tanzania Smart e Zanzibar. “La vera sfida per l'Africa – spiega Simonetti – più che una questione di sicurezza, è l'aumento dei prezzi del carburante, che ha messo in difficoltà anche quelle compagnie aree che non sono coinvolte direttamente dalla situazione in corso. Tuttavia, il continente continua ad affermarsi tra i desiderata del nostro pubblico e non riscontriamo un calo nell'interesse né nella fiducia nei confronti delle nostre destinazioni”.