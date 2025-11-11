SiVola e UNIQLO, la tecnologia Heattech in viaggio

Una collaborazione inedita che va oltre il cobranding e coinvolge direttamente i viaggiatori è quella nata da SiVola, tour operator e travel tech company, e UNIQLO, azienda di abbigliamento che ha lanciato nel 2023 il tessuto HEATTECH.

Proprio su questo tessuto si impianta la sinergia: UNIQLO parteciperà a oltre 100 viaggi organizzati da SiVola tra novembre e fine dicembre per presentare la linea HEATTECH, permettendo ai viaggiatori di testare la loro resistenza al freddo delle località più suggestive in tutto il mondo: dall’Islanda al Giappone, passando per Australia, Nepal e Perù.

I viaggiatori SiVola avranno l’opportunità di indossare le linee HEATTECH, HEATTEACH ULTRA WARM e il nuovo HEATTECH EXTRA WARM misto cashmere in base alle temperature e alla tipologia di destinazione scelta.