SIVola sceglie Gabriella Scarabaggio come Hr manager

Dalla talent acquisition, learning & development ai progetti di change management, passando per la promozione della cultura aziendale e per il supporto dei line

manager, fino alla compensation & benefits: questi gli impegni in agenda per Gabriella Scarabaggio, scelta da SiVola come Hr manager.

“Stiamo crescendo velocemente e vogliamo rafforzare il nostro posizionamento sia all’interno sia all’esterno - commenta Sergio De

Luca, ceo di SiVola -, dotandoci sempre più di una struttura professionalizzata in tutte le branch aziendali.

Il manager aggiunge: “L’ingresso in SiVola di un profilo altamente competente e al contempo giovane come quello di Gabriella Scarabaggio, porta esperienze fondamentali e un valore aggiunto per proseguire nel nostro percorso di crescita e consolidamento in un mercato con enormi potenzialità”