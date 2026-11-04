Arriva anche in Italia la funzione ‘Pacchetti’ su Skyscanner. Il comparatore lancia un servizio che semplifica la ricerca delle offerte proposte dai principali operatori, basato su tecnologia metasearch.

La novità è disruptive sul mercato italiano: l’approccio del confronto prezzi per i tour operator nostrani potrebbe essere complesso e disorientante e sarà necessario valutare se il servizio di Skyscanner valorizza, nel confronto, le particolarità che differenziano ogni pacchetto. Da quanto si legge nella nota di annuncio delle sbarco in Italia del servizio, sembra che la comparazione riguardi solamente le proposte volo+hotel.

Tra i partner figurano tour operator, Ota e compagnie aeree su piattaforme come Expedia, Lastminute.com e Trip.com. Già attivo nel Regno Unito e in Germania, il nuovo servizio di comparazione è ora disponibile anche per i viaggiatori italiani, con un ulteriore piano di espansione internazionale previsto per il 2027. Con questo lancio, Skyscanner affianca i pacchetti vacanza a voli, hotel e noleggio auto, ampliando e diversificando la propria offerta sul mercato.

“Pianificare un soggiorno al miglior prezzo non dovrebbe mai essere fonte di stress: il nostro obiettivo è mettere a disposizione le opzioni più vantaggiose del mercato - dice Cat King, global vice president of commercial di Skyscanner -. Con questo nuovo servizio di comparazione, Skyscanner offre una scelta sulle formule volo+hotel: monitorando quotidianamente oltre 15 milioni di offerte dei maggiori operatori in Italia, permettiamo a ciascun viaggiatore di trovare la soluzione su misura per il proprio budget”.

Il tema sembra essere, quindi, quello di un confronto fra pacchetti che propongono solo volo+hotel e non sui servizi diversi con cui ogni tour operator caratterizza il proprio prodotto.

D’altro canto, i pacchetti vacanza si confermano la soluzione ideale per viaggiare: per il 38% dei turisti italiani il vero elemento trainante è la comodità della prenotazione unica e non il prezzo.

“Siamo entusiasti di portare innovazione di Skyscanner in un ambito tradizionale dell’industria dei viaggi come i pacchetti vacanza – conclude King -. La forte crescita della domanda per le combinazioni volo+hotel rappresenta una straordinaria opportunità per i fornitori del settore, consentendo loro di raggiungere sulla nostra piattaforma viaggiatori altamente motivati”. C.P.