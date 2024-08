Anche Disney Cruise Line, come altre compagnie, ha deciso di dirottare la Disney Dream da Amsterdam a causa delle proteste in corso già da settimane da parte degli ambientalisti di Planned Extinction Rebellion, che hanno costretto diverse compagnie a modificare gli itinerari con scalo ad Amsterdam impedendo di fatto alle navi di passare le chiuse.

Secondo quanto riportato da TTG Media, Disney Dream trascorrerà un giorno in più a Zeebrugge, in Belgio, e salterà invece lo scalo programmato ad Amsterdam durante la sua navigazione di sette notti in partenza da Southampton il 1° settembre.

La nave da 4.000 passeggeri arriverà a Zeebrugge il 6 settembre, anziché ad Amsterdam, e trascorrerà due giorni nel porto belga prima di tornare nel Regno Unito l’8 settembre. Disney offre a ogni cabina un credito di bordo di 250 dollari a titolo di risarcimento per la mancata visita di Amsterdam, dal momento che tutte le escursioni prenotate in anticipo per la città sono state cancellate e i passeggeri sono stati rimborsati.

Le altre navi interessate

A essere interessati dalle proteste degli ambientalisti sono stati anche gli itinerari operati dalla Serenade of the Seas di Royal Caribbean International, dalla Seven Seas Mariner di Regent Seven Seas Cruises e dalle due navi di Ambassador Cruise Line, Ambition e Ambience. Gli attivisti del collettivo Stop Cruises BZH e dei gruppi di Extinction Rebellion si sono inoltre uniti per impedire a un’altra nave della Regent, la Seven Seas Voyager, di entrare a Concarneau, nel Nord-Ovest della Francia.