SpeedVacanze: boom di single in viaggio a ottobre

I cosiddetti ‘mesi di spalla’ si stanno rivelando sempre più importanti per il turismo. E i single non fanno eccezione.

Secondo i dati di Speed Vacanze, specializzato proprio su questo target, le prenotazioni di viaggi per single a ottobre 2025 sono cresciute del +35% rispetto allo stesso periodo del 2024.

“Questo fenomeno coerente con il trend del turismo in bassa stagione riflette una scelta sempre più diffusa - si legge nella nota -: già a settembre, infatti, 8,5 milioni di italiani partono per vacanze fuori stagione secondo Coldiretti-Ixè. Il mercato del turismo per single è in rapida espansione: a livello mondiale, nel 2024 il settore ha superato i 482 miliardi di dollari, con una crescita media annua prevista del +14,3% fino al 2030. Anche in Italia emerge un forte impulso: un viaggiatore su tre parte senza partner né figli, con una concentrazione nelle fasce d’età tra i 35 e i 55 anni”.