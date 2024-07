Sporting Vacanze e Sun Siyam Resorts, un prodotto per Carpisa

Una collaborazione con 3 soggetti in campo: il gruppo Sun Siyam Resorts, il tour operator Sporting Vacanze e il brand italiano di borse e pelletteria Carpisa.

La campagna estiva per la Summer Collection di Carpisa ha infatti scelto la spiaggia del Sun Siyam Iru Fushi come sfondo. Il mood Beach Inspired scelto per la campagna evoca immediatamente l’essenza di un’estate rilassante e spensierata.

L’iniziativa ha coinvolto anche il tour operator Sporting Vacanze, che ha creato per l’occasione una proposta di viaggio speciale per i clienti Carpisa per soggiorni in tutti i resort maldiviani di Sun Siyam Resorts.

La campagna, che durerà fino ad agosto, interessa i 320 punti in tutt’Italia con esposizione di cartelli vetrina e screen video.