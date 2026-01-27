Sporting Vacanze in Serie A, rinnovata la partnership con il Bologna

Heritance Aarah, Sporting Vacanze e Bigtours Travel Service Bologna accompagneranno il Bologna anche nella stagione calcistica di Serie A 2025/2026. Dopo il successo della collaborazione dello scorso anno, le tre aziende hanno infatti rinnovano la partnership con il Bologna FC 1909.

“Questo rinnovato accordo di partnership rappresenta la nostra continua dedizione nel costruire connessioni significative tra Heritance Hotels and Resorts e le comunità internazionali che condividono i nostri valori di passione, lavoro di squadra ed eccellenza - commenta Susith Jayawickrama, managing director di Aitken Spence Hotels & Resorts -. Insieme a Sporting Vacanze e Bigtours, siamo lieti di portare lo spirito di Heritance Aarah a un pubblico italiano ancora più ampio e di celebrare la sinergia tra ospitalità di livello mondiale e sport di livello mondiale.”

Nell’ambito della partnership, Sporting Vacanze promuoverà il resort maldiviano, attraverso lo sviluppo di campagne di marketing congiunte, progetti di comunicazione integrata e la creazione di pacchetti di viaggio esclusivi dedicati ai tifosi e ai partner del Bologna FC.

Andrea Vannucci, general manager di Sporting Vacanze, rappresentante esclusivo di Heritance Aarah in Italia, ha aggiunto: “Siamo felici di rinnovare la collaborazione con il Bologna FC 1909. È una partnership fondata su valori comuni - passione, autenticità e dedizione. Heritance Aarah incarna alla perfezione l’essenza dell’ospitalità maldiviana e, insieme a Bigtours, vogliamo offrire ai tifosi del Bologna e ai viaggiatori italiani esperienze davvero indimenticabili.”

Nel corso della stagione, la partnership sarà visibile allo stadio Renato Dall’Ara, con attività di marketing co-brandizzate, eventi dedicati ai tifosi e contenuti digitali esclusivi pensati per portare la magia del lusso maldiviano nel cuore dei supporter rossoblù.

“Heritance Aarah è un resort straordinario, dove sport, benessere e alta gastronomia si fondono in modo armonioso - ha commentato Christoph Winterling, chief revenues officer del Bologna FC 1909 -. Siamo orgogliosi di rinnovare la collaborazione con loro insieme a Sporting Vacanze e Bigtours per continuare a creare esperienze uniche per i nostri tifosi e partner.”

Bigtours Travel Service Bologna, agenzia viaggi ufficiale del Bologna FC 1909, riconferma con questo accordo il proprio ruolo strategico nel progetto, rafforzando ulteriormente il legame tra il club, la città e la passione per i viaggi.

Larry Artruda, titolare di Bigtours, e Marina Moroni, travel manager del Bologna FC per Bigtours, hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di proseguire questo percorso al fianco di un brand d’eccellenza come Heritance Aarah. Questa partnership unisce due mondi - calcio e viaggi - che condividono la stessa energia, le stesse emozioni e la voglia di ispirare.”