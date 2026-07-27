Sporting Vacanze punta sulle Maldive del Sud con tre resort

Le Maldive del Sud sono strategiche per Sporting Vacanze, che punta su tre resort dall’identità distinta, accomunati da atolli remoti, natura intatta e house reef. “Qui si ritrovano il silenzio, gli spazi e l’autenticità delle Maldive di una volta”, spiega Andrea Vannucci, general manager del tour operator, indicando tre proposte per segmenti diversi del mercato italiano.

Havodda, primo resort NH Collection nell’arcipelago, offre 120 ville tra spiaggia e laguna nel Gaafu Dhaalu Atoll. Il suo elemento identitario è il reef accessibile dalla riva, con oltre 25 siti d’immersione, affiancato da un prodotto family luxury e premium all inclusive, tre ristoranti, spa, diving center e kids club.

The Halcyon Private Isles Maldives, debutto di Autograph Collection alle Maldive, occupa due isole private nel Gaafu Alifu Atoll: 38 ville con piscina, maggiordomo e un rapporto staff-ospiti di quattro a uno. Privacy, servizio su misura e la Grand Estate da 1.250 mq ne definiscono il posizionamento ultra-luxury, sostenuto dal programma Marriott Bonvoy.

Ayada, resort indipendente da 122 ville nel Gaafu Dhaalu, unisce ospitalità maldiviana e richiami ottomani. L’AySpa di oltre 3.500 mq con hammam turco, l’Ottoman Lounge, l’offerta gastronomica, le esperienze marine, il Secret Garden e il reef incontaminato lo rendono ideale per honeymooner, famiglie e repeater.