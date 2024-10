Sporting Vacanze sponsor del Bologna con Heritance Aarah e l’agenzia Bigtours

Sporting Vacanze, Heritance Aarah e la storica agenzia Bigtours Travel Service di Bologna lanciano la sponsorizzazione ufficiale del Bologna FC 1909.

L’accordo prevede una serie di iniziative promozionali e di marketing congiunto, tra cui eventi dedicati ai tifosi, concorsi a premi e pacchetti vacanza esclusivi per i supporter del Bologna FC 1909. Heritance Aarah sarà inoltre presente visivamente allo stadio Renato Dall'Ara durante le partite casalinghe, offrendo ai tifosi un assaggio del paradiso maldiviano.

Heritance Aarah, perla dell'Oceano Indiano, è un rifugio esclusivo che incarna lusso ed eleganza. Con questa collaborazione, Sporting Vacanze e Bigtours Travel Service puntano a rafforzare la visibilità di questa destinazione tra il pubblico italiano, unendo la passione per il calcio all’emozione di una vacanza indimenticabile.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa collaborazione con una squadra storica come il Bologna FC 1909 -, afferma Andrea Vannucci general manager di Sporting Vacanze -. Heritance Aarah rappresenta il massimo dell'ospitalità e del lusso alle Maldive, e siamo certi che questa partnership porterà grandi benefici sia al nostro brand che al club. I valori del Bologna FC, come passione, impegno e tradizione, rispecchiano perfettamente la nostra filosofia nel costruire viaggi indimenticabili.”

Anche il management di Aitkenspence, proprietario del resort Heritance Aarah, ha espresso entusiasmo per questa partnership:

“Heritance Aarah è orgoglioso di annunciare la sua partnership strategica ufficiale con il Bologna FC 1909. Questa collaborazione rappresenta un traguardo importante, con Sporting Vacanze, un tour operator leader nel settore dei viaggi di lusso e rappresentante esclusivo di Heritance Aarah Maldives in Italia, impegnato a sostenere il Bologna FC in questa entusiasmante iniziativa. È importante sottolineare che Heritance Aarah è il primo resort delle Maldive a collaborare con una squadra di Serie A”.

“Siamo felici di collaborare con Sporting Vacanze e Heritance Aarah - dichiarano Larry Artruda, titolare di Bigtours Travel Service, e Marina Moroni, travel manager del Bologna FC per Bigtours Travel Service, agenzia viaggi ufficiale del club -. Questa partnership non solo valorizzerà il brand di un resort di lusso come Heritance Aarah, ma rafforzerà anche il legame tra il Bologna FC 1909 e la città, offrendo ai nostri clienti e tifosi opportunità esclusive.”