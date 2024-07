Un’estate eccezionale. Così Etoa e Forwardkeys definiscono la stagione 2024 dell’Europa, che, secondo le previsioni, è pronta a bruciare tutti i record precedenti.

Secondo gli ultimi dati, gli arrivi internazionali nel Continente nei mesi di luglio e agosto saranno superiori del 12% rispetto allo scorso anno, superando la crescita globale, prevista all’11%. Parte dell'incremento risponde alla riattivazione del mercato asiatico e le destinazioni urbane sono quelle che presentano le percentuali di crescita più elevate da un'estate all'altra.

I dati mostrano che la crescita degli arrivi internazionali in Europa è trainata dai viaggi infraregionali (+10%) e dai mercati a lungo raggio come l’Asia, con un aumento dell’11%, e dagli Stati Uniti, in incremento del 21%.

Forwardkeys sottolinea che l’aumento delle ricerche di voli e delle prenotazioni di biglietti “indica un forte interesse per le destinazioni europee, nonostante gli effetti persistenti delle sfide economiche globali, dovute in parte ai grandi eventi che si svolgono durante la stagione estiva”. L’incertezza economica si riflette nella crescita della domanda di posti economy (11%), mentre i posti premium rimarranno in linea con quelli del 2023 (+1%).

La vittoria delle città

Secondo il report, le destinazioni turistiche urbane stanno trainando la ripresa in Europa, “superando le tradizionali vacanze al sole e al mare”.

Monaco, con i grandi eventi sportivi di questa estate, guida la crescita (+37%), seguita da Vienna (+23%), Zurigo (+23%), Praga (+22%) e Budapest (+21%). Altro dato fornito dal rapporto è che i soggiorni di durata media rappresentano il 63% degli arrivi, ma sono i viaggi brevi (da una a tre notti) a crescere di più rispetto al 2023: il 23% e rappresentano il 16% del totale .

Il ruolo degli eventi

Il rapporto si concentra anche sul ruolo che gli eventi stanno giocando nella riattivazione del turismo in entrata in Europa. Gli arrivi in ​​Germania, sede di Euro 2024, sono infatti aumentati del 19% rispetto al 2023; anche la domanda verso Parigi, che ospita i Giochi Olimpici, è superiore rispetto allo scorso anno e tra i mercati più performanti figurano Cina (+124%), Giappone (+57%), Germania (+32%) e Stati Uniti (+25%).

Al di là delle prospettive positive per il turismo europeo, Forwardkeys mette in guardia sull’impatto delle proteste contro il turismo di massa, che si stanno verificando in alcune delle destinazioni più popolari d’Europa.