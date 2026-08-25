Star Clippers: 4 traversate transatlantiche nel 2027

Saranno quattro le traversate dell’Atlantico che verranno effettuate da Star Clippers nel corso del 2027. Crociere che avranno una durata variabile tra 15 e 24 notti a bordo dei velieri Star Clipper e Star Flyer.

Il programma include una partenza in direzione est in primavera e tre attraversamenti in direzione ovest in autunno. I viaggi sono strutturati attorno a lunghi periodi in mare, con scali selezionati nelle Azzorre, Spagna, Marocco, Isole Canarie e Caraibi.

“Una traversata oceanica è forse la più pura espressione di ciò che rende così speciale viaggiare a bordo di una nave a vela – commenta Terri Haas, vp vendite e marketing di Star Clippers -. C'è un senso di avventura che deriva dal vedere le vele riempirsi di vento e sapere di attraversare l'Atlantico proprio come fanno i velisti da secoli, ma con il comfort, la cucina e l'atmosfera rilassata di uno yacht moderno”.