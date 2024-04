Star Clippers alza il velo sull’estate e sulla stagione 2025-2026

Estate con itinerari inediti per Star Clippers, che torna nel Mediterraneo proponendo il passaggio nel Canale di Suez, con due itinerari inediti tra Grecia e Mar Rosso a bordo di Star Clipper, in partenza l'8 (Pireo-Safaga) e il 18 giugno (Safaga-Pireo).

Accanto a queste due novità, la compagnia propone le coste di Spagna e Baleari, per poi raggiungere l'Italia, i cui scali principali sono rappresentati da Civitavecchia, per le direttrici Amalfi-Sicilia ed Elba-Corsica-Sardegna, e Venezia, da cui partiranno le crociere tra le isole della sponda orientale dell'Adriatico.

“Un altro hub su cui puntiamo molto per il mercato Italia – spiega Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana - è Cannes, strategica per gli ospiti provenienti dal Nord-Ovest ma anche per chi arriva in aereo dal resto del Paese. Da qui salperanno diverse crociere per i velieri Star Flyer e Royal Clipper su rotte che toccano Costa Azzurra, Corsica e Liguria”.

Riconfermate anche le minicrociere da Civitavecchia a bordo dell'ammiraglia Royal Clipper che, nel 2024, saranno tre: quella del 16 luglio (4 notti, Civitavecchia-Civitavecchia), 27 luglio (3 notti, Civitavecchia-Civitavecchia) e quella dell'11 settembre (3 notti, Civitavecchia-Cannes). “Queste crociere brevi sono molto popolari in Italia e in linea con il trend della micro-cation, la tendenza a regalarsi viaggi di breve durata, più volte all'anno - commenta Gfölner, che sottolinea -: inoltre, consideriamo le crociere brevi anche un vero e proprio assaggio dell’esperienza in veliero, che invogli i nostri ospiti a tornare a bordo per viaggi più lunghi.”

Anticipo di inverno

La compagnia lancia anche un’anteprima sui viaggi per la stagione invernale 2024-25, che si snoderà tra i Caraibi, grande classico della programmazione Star Clippers, e il Costa Rica, promosso a pieni voti nelle ultime due stagioni e riconfermato anche per il prossimo anno.

“Siamo soddisfatti delle prevendite per la prossima stagione estiva nel Mediterraneo - spiega Gfölner – e intendiamo incentivare le prenotazioni anticipate per l’inverno 2024/2025. Prenotando prima, i nostri ospiti hanno maggior libertà di manovra, scegliendo con largo anticipo l’itinerario e la categoria di cabine che preferiscono e nelle date loro più congeniali”.

La stagione invernale Star Clippers 2024-25 avrà inizio a novembre, quando a seguito della traversata oceanica la flotta al completo raggiungerà i Caraibi. L’ammiraglia Royal Clipper e il quattro alberi Star Flyer resteranno nella regione fino a marzo, alternando ciascuna due rotte di settimana in settimana, che avranno come rispettivi home port Bridgetown, Barbados e Philipsburg, St. Maarten. Da Barbados partiranno ogni sabato le crociere Royal Clipper sulla rotta delle isole Grenadine e delle isole Windward, mentre da St.Maarten Star Flyer raggiungerà ogni settimana le Leeward e le isole del Tesoro.

Il quattro alberi Star Clipper, invece, proseguirà dai Caraibi fino al Canale di Panama e al Pacifico, dove avrà come home port Puerto Caldera in Costa Rica. Anche in questo caso, di settimana in settimana le rotte varieranno: una verso Sud, raggiungerà le isole di Cohiba e Parida a Panama, mentre l’altra toccherà anche il porto di San Juan del Sur in Nicaragua.

Alle crociere dalla durata standard di sette notti si aggiungono le quattro crociere da due settimane che vedranno i velieri Star Clipper e Royal Clipper impegnati tra le isole del Mar dei Caraibi e il Canale di Panama. Entrambe in novembre, quelle dell’ammiraglia Royal Clipper, che percorrerà in quattordici notti la rotta est-ovest da Barbados a Balboa a partire dal 2 novembre e a seguire, dal 16, quella Ovest-Est che la condurrà ad Antigua.

A dicembre, invece, il passaggio Est-Ovest di Star Clipper, seguito a marzo 2025 dalla rotta inversa.

Anteprima 2025-2026

Tra le novità per l’estate 2025, si segnalano le 5 partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza. “Si tratta di tre partenze da 7 notti e di una minicrociera da 4 notti tra Corsica, Liguria e Costa Azzurra a partire da settembre 2025 - spiega Gfölner - dopodiché la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. Come dicevamo per Cannes, la regione riveste per il mercato Italia un notevole interesse”.

Il veliero Star Clipper avrà, a partire da gennaio 2026, un nuovo home port ai Caraibi, quello di Grenada: da qui partiranno itinerari inediti della durata di 10 e 11 notti sui nuovi porti di scalo di Charlottesville (Tobago), Castara Bay (Tobago), Carriacou (Paradise Beach), Charlestown Bay (Canouan), Saint-Pierre (Martinique) e Saline Bay (Mayreau).