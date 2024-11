Star Clippers, parte l’inverno delle crociere a tema: per l’estate si spinge sull’early booking

Tre velieri impegnati tra Caraibi e Costa Rica. Si apre la stagione invernale delle crociere a tema di Star Clippers. Un’offerta più che mai ricca ed eterogenea, che vedrà ospitate a bordo delle navi della compagnia le lezioni di insegnanti professionisti di diverse discipline.

A partire dal grande classico, le crociere yoga, la programmazione Star Clippers introduce quest’anno nuove esperienze, tra cui un laboratorio di fotografia insieme a Danielle Desnoyers a bordo di Star Flyer per la partenza dell’11 gennaio da St.Maarten, e quelli di Marcy Clark e Kori Burkholder, rispettivamente Self-Expression & Public Speaking Coach e Professional Life & Career Coach, ospiti a bordo per la partenza dell’8 febbraio.

“Riscontriamo sempre di più nei nostri clienti – spiega Birgit Gfölner, sales manager Star Clippers per Italia e Svizzera italiana – l’esigenza di trasformare il viaggio in un’occasione di apprendimento e arricchimento personale: oltre alle ricercatissime destinazioni dei nostri itinerari, gli ospiti delle crociere Star Clippers cercano qualcosa di più: vivere il tempo trascorso a bordo come un viaggio alla scoperta di se stessi”.

In linea con questa filosofia anche la partenza a tema salute e benessere dell’8 febbraio a bordo di Star Clipper da Puerto Caldera in Costa Rica, che vedrà a bordo la dottoressa Heather Engelbert, fisioterapista con 25 anni di esperienza.

Passando alla primavera-estate 2025, la compagnia ha in serbo riduzioni sulle crociere estive nel Mediterraneo prenotate in anticipo, entro il 31 gennaio. Le agevolazioni saranno applicate anche alle cinque partenze del veliero Star Flyer dal nuovo home port di Nizza, novità dell’estate 2025. “Si tratta di tre partenze da 7 notti e di una minicrociera da 4 notti tra Corsica, Liguria e Costa Azzurra a partire da settembre 2025 - spiega Gfölner - mentre la quinta partenza avrà invece come destinazione Malaga. La vicinanza di Nizza allo Stivale costituisce sicuramente un fattore d’interesse soprattutto per il mercato dell’Italia del Nordovest”.

Novità dell’inverno ‘25-’26, invece, sarà il nuovo home port di Grenada per il veliero Star Clipper. In questo caso il termine ultimo per accedere alle agevolazioni early booking è fissato per il prossimo 30 aprile.