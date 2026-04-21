Stop a Wi-Fi e auto, le mete di Unexpected Italy contro l’overtourism

Nel 2026 il turismo cambia direzione. Meno standard, più autenticità. La startup Unexpected Italy intercetta il trend 2026 del turismo slow e costruisce un’offerta mirata su sei luoghi “scomodi” che rifiutano standard e overtourism.

In Piemonte il Parco del Grep elimina Wi-Fi e tv, con case sugli alberi e pasti gourmet in cesto. In Liguria La Sosta di Ottone III impone l’accesso a piedi e colazioni à la carte da filiera corta.

In Val d’Orcia, inoltre, Follonico punta su ospitalità agricola, orto e camere essenziali. In Abruzzo Sextantio conserva il borgo medievale senza comfort moderni, tra candele e arredi d’epoca. In Veneto Cargador de Ron valorizza recupero e artigianato locale in una casera nel bosco. Sull’Altopiano di Asiago La Scuola Guesthouse trasforma una ex scuola anni ’20 in ospitalità esperienziale. Per la founder Elisabetta Faggiana la sottrazione diventa così leva strategica per il benessere dei viaggiatori.