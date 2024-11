Un prodotto insostituibile, che non lascia spazio ad alcuna alternativa: non ha dubbi Massimo Broccoli, direttore commerciale di Veratour, nel sottolineare come l’Egitto resti, sempre e malgrado tutto, la destinazione straniera principe sul nostro mercato.

“E’ vero – ammette il manager – abbiamo assistito fino a primavera alla quasi totale immobilità dei flussi turistici, ma da quel momento in poi il recupero è stato costante seppur graduale, fino ad arrivare a prepararci a chiudere un 2024 che, se le stime verranno confermate, si concluderà con una flessione limitata al 10% sull’anno precedente. Un 2023 che peraltro aveva segnato numeri record proprio sull’Egitto”.

In effetti, come conferma Broccoli, passata la paura per le tensioni in Mar Rosso, dall’autunno l’Egitto ha ripreso a correre e sul Natale e Capodanno Veratour ha praticamente già esaurito tutta la disponibilità. “Il dato è tanto più significativo considerando che avevamo investito molto sulla destinazione, offrendo quindi una capacità importante”.

Il peso dell’Egitto in casa di Veratour è notevole: “Quest’anno sta procurando il 20-22% del fatturato globale; nel 2023 la percentuale era del 27-28%. Un valore di 5-6 volte superiore a quello della Tunisia, che purtroppo resta al palo anche perché venduta e concepita come meta prettamente stagionale”.

Rapporto qualità- prezzo, clima, vicinanza, possibilità di ‘italianizzare’ al meglio il prodotto e una promozione molto incisiva sul nostro mercato, rappresentano per il manager solo alcuni dei punti di forza di un prodotto che non ha eguali.

“Il medio e lungo raggio stanno vivendo un momento magico e vorrei cristallizzare questa fase. Per Veratour il 2025 si apre sotto gli auspici di una crescita importante, trainata proprio dall’Egitto” chiude Broccoli.

In primo piano anche altri nuovi prodotti, come la Thailandia che beneficia dei collegamenti di Neos, un nuovo villaggio a Dubai, il rafforzamento dell’offerta sull’area caraibica.