Sarà a bordo della nuova ammiraglia di Msc Crociere, la World America, il primo ristorante Eataly disponibile in mare. Si rinnova così la partnership tra le due aziende all’insegna del made in Italy. La nave farà il suo debutto il prossimo 9 aprile 2025 e trascorrerà la sua stagione inaugurale navigando da PortMiami nei Caraibi, con tutti gli itinerari che includono una tappa all'Ocean Cay MSC Marine Reserve, l'isola privata della compagnia alle Bahamas.

“Siamo una compagnia dal dna italiano e poniamo una grande attenzione all’offerta gastronomica a bordo delle nostre navi – commenta Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc -. Per questa ragione ci piace avere partner che rappresentano il meglio nei rispettivi settori come Eataly che rappresenta un’eccellenza e le eccellenze del Made in Italy. La mission di Eataly e di Msc World America che trascorrerà la sua stagione inaugurale negli Stati Uniti d’America è promuovere l’italianità nel mondo”.

