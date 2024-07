Costa Crociere dà un boost alle prenotazioni. La compagnia di crociere lancia Summer Forever, per le conferme effettuate entro il 26 agosto su tantissime partenze con destinazione il Mediterraneo Occidentale, Orientale, il Nord Europa, i Caraibi e gli Emirati Arabi.

La nuova iniziativa si propone di stimolare la domanda per il prossimo autunno-inverno. Scegliendo una crociera Costa con destinazione Caraibi o Emirati Arabi, infatti, il pacchetto My Drinks, che permette di avere bevande illimitate tutti i giorni della crociera, è gratuito.

“La nuova campagna commerciale Summer Forever ha obiettivi ben precisi: promuovere il valore del nostro prodotto, stimolare l’early booking e aumentare il traffico in agenzia – afferma Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia Costa Crociere –. A sostegno della promozione, proseguono gli investimenti in comunicazione multicanale, con un particolare focus sul digitale, oltre alle incentivazioni a supporto delle vendite dei nostri partner. Dal 1 giugno, infatti, è iniziato il terzo periodo del programma Jump, un trimestre di vendite mirato a raggiungere nuove soglie di fatturato, utili ad aumentare la remunerazione base già nel corso dell’anno, con validità fino al 31 agosto.

Infine, il consolidato programma Segui-C, con il suo terzo Run attivo dall’8 luglio al 26 agosto, che prevede maggiori guadagni per l’agenzia direttamente in estratto conto, su prenotazioni effettuate entro il 26 agosto per tutti gli itinerari con partenze entro il 3 marzo 2025. Infine, per stimolare sempre di più la domanda, sono stati lanciati a giugno gli obiettivi di Early Booking 2025 del programma We Care”.

L’estate, quindi, prosegue anche nella stagione più fredda grazie alle crociere ai Caraibi a bordo di Costa Fascinosa e Costa Fortuna, che propongono due diversi itinerari di nove giorni, acquistabili anche in formula sedici giorni (otto più otto). Costa Fascinosa porta alla scoperta delle isole Vergini e della Repubblica Dominicana, tra cui l’isola privata di Catalina.

Con Costa Fortuna, invece, si può vivere il meglio dei Caraibi, con soste lunghe per rilassarsi tra acque cristalline, tradizioni locali e nuove destinazioni inedite da vivere dal mare. Per queste crociere la proposta è quella del ‘volo+crociera’, con partenze dai principali aeroporti italiani.

Inoltre, un’altra destinazione per vivere l’inverno al caldo sono gli Emirati Arabi, da scoprire a bordo di Costa Smeralda. L’imbarco è programmato da Dubai, raggiungibile con voli diretti da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e altri dodici aeroporti italiani.

Per chi, invece, non avesse ancora deciso la destinazione per l’estate, la scelta degli itinerari estivi di Costa è molto ampia, spaziando dal Mediterraneo Occidentale ed Orientale, navigando fino alla volta di Istanbul, oppure scegliendo i paesaggi del Nord Europa. Tutta la programmazione estiva sarà inoltre arricchita dalle Sea Destinations, esperienze inedite da vivere a bordo, durante la navigazione, per godersi al meglio luoghi iconici degli itinerari.