Svizzera, FFS: il mercato italiano cresce a doppia cifra

Gli italiani scelgono il treno per esplorare la Svizzera. “Il mercato italiano cresce del 20%, è il secondo più forte per noi - afferma Ruben Monteiro, market manager per Italia, Spagna, Paesi Bassi e Brasile di Swiss Travel System -. I ticket point to point al 92% rivelano che gli italiani ci visitano nel weekend per uno o due giorni. Le tratte panoramiche permettono un viaggio lento e di qualità, comodamente raggiungibili da Lugano, come il Gotthard Panorama Express e The Grand Train Tour, che combina i 7 treni panoramici della Svizzera. Lavoriamo per tracciare collegamenti diretti sempre più capillari e attrattivi in Italia”. Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere (FFS) collegano direttamente ogni giorno tramite treni Eurocity Milano, Bologna, Genova e Venezia a Zurigo, da dove si raggiungono in meno di un’ora numerose località di ogni cantone. L’esperienza è comoda, puntuale, sostenibile e suggestiva: finestre panoramiche, coincidenze ogni 30 minuti e impatto di CO2 allo 0,2% sul totale del traffico elvetico. Swiss Travel Pass è il biglietto da 3 a 15 giorni che include tutti i mezzi pubblici e l’ingresso a 500 musei.