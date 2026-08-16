Tauck, nel 2028 nuova nave sul Rodano e capacità fluviale a più 50%

Tauck rafforza la programmazione fluviale in Francia e annuncia per il 2028 l’ingresso di Harmonie, nuova unità destinata al Rodano. La nave, gemella di Lumiere e progettata per la navigazione sul fiume, accoglierà fino a 130 passeggeri. Sul ponte superiore troveranno spazio una piscina, un bar e lettini prendisole ombreggiati. L’offerta wellness ruoterà attorno a The Retreat, concept di design di Tauck, con centro fitness, sala massaggi e lounge.

L’investimento risponde alla crescita della domanda: le prenotazioni per le crociere sul Rodano segnano un aumento vicino al 30% rispetto allo scorso anno. Con l’arrivo di Harmonie e il piano di sviluppo della flotta, entro il 2028 la compagnia incrementerà di oltre il 50% la capacità fluviale e amplierà la scelta di partenze nei periodi di bassa stagione.