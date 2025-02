Teorema Vacanze consolida la sua presenza sul mercato e si prepara a un ulteriore balzo in avanti.

“Il 2024 è stato un anno di consolidamento, cresciuto del 12% rispetto al 2023. Di conseguenza, a settembre abbiamo messo in atto un nuovo piano di sviluppo industriale che è partito dal prodotto, con investimenti per ricalibrare le singole destinazioni arricchendole di contenuti, e che ha coinvolto anche l’ufficio commerciale e marketing. Il nuovo corso è stato ben accolto dal mercato, facendo registrare una crescita media delle vendite superiore al 150% nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Gli importanti incrementi di vendita dei tour accompagnati in Europa e in Egitto – in particolare per le crociere sul Nilo – hanno spinto Teorema Vacanze a proporre per la primavera/estate un’ampia disponibilità di prodotto per numerose destinazioni con partenze e prezzo garantito per i ponti e per l’altissima stagione. L’investimento ha riguardato anche l’ingresso di nuove figure professionali, come quella di Gianni Galli, specialista sul corto e medio raggio e con un solido network di relazioni personali grazie al suo precedente percorso in Gattinoni e Best Tours. Il suo apporto come product manager Teorema Vacanze e anche di EasyHotelXML, sarà fondamentale per aggiungere vantaggio competitivo sul volato all’operatore del gruppo Volonline” commenta il ceo Luigi Deli.

“Stiamo ottenendo un riscontro positivo anche perché abbiamo iniziato con largo anticipo a promuovere i nostri pacchetti con partenze speciali e garantite a prezzo fisso per la primavera - commenta Luca Frolino, brand general manager Teorema Vacanze -. Abbiamo oltre 2 mila posti garantiti per le principali destinazioni, in primis le capitali e le città europee, il Mar Rosso e gli Stati Uniti, con partenze da Milano e Roma. Molte delle partenze sono già confermate al 40%, una percentuale che consideriamo ottima. La maggior parte delle prenotazioni riguarda il prodotto a marchio Giravacanze by Teorema, che si basa per il 90% su city break e viaggi a corto raggio, ideali per questa stagionalità. Per quanto riguarda il 2025 in generale, la nostra politica è sempre quella di offrire pacchetti di viaggio con partenze e prezzi garantiti per i periodi di alta stagione, e partenze dinamiche rispetto alla stagionalità e alle richieste”.

La release del prodotto di Teorema Vacanze ha seguito una cadenza precisa: a inizio anno sono andati online oltre 60 ‘seat in coach’ tour per l’alta stagione per le destinazioni più richieste come Mediterraneo, Stati Uniti e Marocco con partenza da tutt’Italia, seguiti dalle partenze speciali in agosto sul lungo raggio (ad esempio per Thailandia, Bali e Oceano Indiano) e successivamente dalle partenze dinamiche su Mediterraneo e isole di Grecia e Spagna e altre destinazioni di corto raggio.

“Tra le proposte sulle quali puntiamo di più e per le quali abbiamo più disponibilità, ci sono i pacchetti per l’Oceano Indiano, Bali e Thailandia. Ci aspettiamo un’ulteriore crescita delle vendite di crociere sul Nilo, uno dei viaggi più prenotati nel 2024. Per questo, per il 2025 abbiamo programmato una serie di partenze garantite da Milano e da Roma che saranno apprezzate anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le novità proponiamo Doha, una valida alternativa a Dubai ed Emirati Arabi, che offre ricettività ottima e servizi di alto livello, escursioni e visite” chiude Frolino.