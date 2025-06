TH Group spinge l’acceleratore sul Mice. Il comparto, che in Italia vale 11 miliardi di euro (+20% sul 2023), rappresenta oggi la miglior occasione di diversificazione e qualificazione dell’offerta complessiva della compagnia d’ospitalità, impegnata a portare l’attuale fatturato di 214 milioni di euro a 400 netti entro i prossimi cinque anni. “L’obiettivo è realistico proprio perché nel nostro Paese il Mice sta godendo di ottima salute - ha spiegato all’evento “Incontro d’Estate al tramonto” di Milano Salvatore Piazza, chief operations & commercial officer TH Group -, ma al tempo stesso può prestarsi a uno sviluppo ‘bleisure’ unico e in linea con l’originaria vocazione della nostra compagnia. Disponendo di 50 sale meeting sia in quattro grandi città che in 14 località di mare e in 11 di montagna, più 3 paradisi Touring Club Italiano, possiamo infatti intercettare con più facilità gli attuali 340mila clienti esteri e i loro 2,75 milioni di pernottamenti”.

Non è un caso che il gruppo abbia recentemente portato l’offerta food&beverage a livelli d’eccellenza territoriale in tutti i suoi 30 TH Resort, essendo la ristorazione un fattore determinante tanto della credibilità che della fidelizzazione della clientela. “La miglior dimostrazione viene dall’aver ospitato quest’inverno la Coppa del Mondo di sci femminile nel TH La Thouile - hanno spiegato Mimmo De Pisa e Francesco Cante, rispettivamente responsabile divisione gruppi & Mice TH Group e coordinatore divisione Mice TH Group - soddisfacendo pienamente richieste nutrizioniste di categoria professionale, proprio come fatto appena una settimana dopo con un congresso mondiale di fisici e premi Nobel. Il coordinamento commerciale fra i nostri rappresentanti a Milano e Padova con le richieste agenziali si rivela altrettanto decisivo, perché genera flussi destagionalizzati con livelli d’occupazione altissimi”. Grazie a un team Mice appositamente preposto tutto l’anno, il TH Roma, il TH Lazise e il TH Assisi si confermano le punte di diamante dell’offerta di settore, mentre le restanti strutture sono ambite per la loro formula “bleisure”.