Colpo di scena nel Gruppo Th. Attraverso una nota, il gruppo Hotelturist ha annunciato le dimissioni dell’amministratore delegato e direttore generale Alberto Peroglio Longhin.

Il manager lascia con effetto immediato Th Group “per nuovi progetti professionali, anticipando di qualche mese la scadenza del suo incarico”, si legge nello statement.

Non è ancora noto dove approderà il manager, che nel 2025 ha contribuito all’accelerazione del percorso di crescita del gruppo proprietario del brand alberghiero Th Resorts e dei tour operator Baobab e Markando, fissando obiettivi ambiziosi quali il raddoppio di fatturato e il debutto in Borsa entro il 2029.

In attesa di scoprire i futuri risvolti professionali di Peroglio Longhin, Hotelturist ha ringraziato l’uscente a.d. e direttore generale “per l’importante contributo offerto per questa fase di sviluppo e di riorganizzazione”.