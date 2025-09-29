“Kel 12 vuole diventare protagonista anche in Italia”. Il ceo Gianluca Rubino ha annunciato così, durante la Convention ‘Una notte al museo’, il lancio del progetto ‘The Italian Journey’, la nuova anima dell’incoming creata dall’operatore per ampliare l’attività sull’Italia, dando vita a prodotti su misura e in linea con la domanda del mercato internazionale.

“Lo spirito - ha puntualizzato la sales manager di The Italian Journey, Enrica Cazzin - è far vedere e conoscere il nostro Paese, sia agli italiani che agli stranieri, da un diverso punto di vista. Il brand va a implementare l’offerta Kel12, con lo stesso taglio culturale dei viaggi outgoing e un’alta qualità dei servizi. Vogliamo proporre ai viaggiatori sempre cose nuove e diverse, per ogni richiesta che ci arriva. Proposte personalizzate e modellate sulle passioni e sugli interessi. Il tutto supportato da un servizio di conciergerie dedicato, per assistere con discrezione, consigliare o modificare un programma”.

Novità di punta del 2026 saranno i viaggi in treno, con itinerari culturali tematici, come quello dedicato al Caravaggio.