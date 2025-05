Il Cda di Tamburi Investment Partners ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2025. Tip chiude i primi tre mesi del 2025 con un patrimonio netto consolidato di oltre 1,4 miliardi e un utile netto consolidato pro forma di 6,6 milioni, riferibile ai positivi risultati realizzati dalle partecipate.

In particolare, come rileva il gruppo Tip, “Alpitour ha chiuso a gennaio il primo trimestre dell’esercizio migliorando ulteriormente i ricavi e l’Ebitda rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente e confermando, anche grazie all’ottimo andamento dei mesi successivi e alla crescita degli ordini e delle prenotazioni per i prossimi mesi, l’aspettativa di risultati in crescita anche nell’esercizio in corso”.

“L’operazione di maggiore rilievo – si legge sempre sul sito di Tip -, nel gennaio 2025 riguarda proprio Alpitour ed è stata avviata dalla partecipata Asset Italia 1, di cui – attraverso Asset Italia. – Tip detiene già indirettamente il 36,196% del capitale, che ha esercitato la prelazione per l’acquisto dell’intera quota detenuta in Alpiholding dalla società Dal 1802 Educazione Cultura Salute Ambiente Tecnologia e ha assicurato ad Alpiholding i mezzi finanziari per esercitare a propria volta la prelazione per l’acquisto di tutte le azioni di Alpitour. Le partecipazioni offerte in prelazione complessivamente rappresentano il 36,027% del capitale di Alpitour, al netto delle azioni proprie.

Per effetto dell’esercizio della prelazione Asset Italia 1 verrà a detenere una partecipazione di circa il 95% di Alpitour. L’esecuzione delle operazioni di compravendita potrà essere effettuata a seguito dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

“Nei giorni scorsi - continua la nota sul sito di Tip - il più bravo investitore di tutti i tempi, nel mandare il suo messaggio, anche di addio alla propria operatività diretta, ha parlato della “pazienza” come importantissimo ingrediente della sua ricetta professionale. Tale parola fa venire in mente che, solo poche settimane fa, agli annunci di Trump, tutti i media, quasi tutti gli analisti e i gestori in ogni angolo del pianeta che commentavano gli eventi, preconizzavano una sorta di fine del mondo economico-finanziario. I mercati finanziari, ancora una volta, hanno ad oggi fatto dimenticare tali anatemi più velocemente di quanto si potesse immaginare”.