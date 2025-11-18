Indicatori in crescita per Tamburi Investment Partners (Tip), che ha chiuso i primi nove mesi del 2025 con un utile netto consolidato pro forma di circa 65,9 milioni, a più 50% rispetto ai 43,9 milioni al 30 settembre 2024. Il patrimonio netto consolidato ha raggiunto 1,51 miliardi rispetto a 1,45 miliardi al 31 dicembre 2024, dopo aver speso nel periodo, tra dividendi ed azioni proprie, circa 43,5 milioni.

Il risultato economico del periodo ha beneficiato degli effetti contabili relativi all’operazione Alpitour finalizzata da Asset Italia.

L’operazione

Asset Italia 1 - partecipata indirettamente da Tamburi Investment Partners attraverso Asset Italia - è giunta a detenere oltre il 90% del capitale di Alpitour mediante l’esercizio di diritti di prelazione, diritti di co-vendita e altri diritti di vendita. L’operazione Alpitour ha comportato per Tip un investimento, tramite la sottoscrizione di una quota più che proporzionale dell’aumento di capitale di Asset Italia, di circa 91 milioni, oltre all’erogazione di un finanziamento soci alla stessa Asset Italia per circa 1,2 milioni.

Gli effetti contabili relativi a tale operazione, con i contributi ai risultati delle società collegate, al lordo di alcune svalutazioni, sono stati di circa 100 milioni, grazie ai buoni risultati di OVS, Interpump, Sesa, Chiorino, Beta Utensili, Roche Bobois, Alpitour e Limonta. Hanno registrato risultati positivi anche molte altre partecipate, tra cui Amplifon, Apoteca Natura, Azimut|Benetti, Bending Spoons, Eataly, Engineering, Hugo Boss, Moncler, Vianova ed altre.

I ricavi di Alpitour nei primi nove mesi del 2025 sono stati pari a 1.511 milioni di euro, il 12,1% in più rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. Tra le principali partecipate di Tip sono 13 quelle che hanno avuto ricavi in crescita nel periodo: “Con così tante società che anche nei nove mesi del 2025 riescono a mettere il segno più davanti ai dati di fatturato - commenta in una nota il management Tip - c’è da essere molto ma molto soddisfatti, visto soprattutto il contesto generale”.