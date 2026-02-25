Torna Obiettivo X di Ota Viaggi, appuntamento in Basilicata

Ritorna anche quest’anno Obiettivo X, l’evento annuale organizzato da Ota Viaggi per mettere a confronto diversi protagonisti del turismo organizzato sui temi del momento, le questioni chiave del travel e il futuro del settore alla luce dell’evoluzione tecnologica e dei continui e profondi mutamenti della domanda.

L’evento di quest’anno, dal titolo ‘Quando scegliere diventa strategia’, si terrà in Basilicata dal 24 al 26 aprile 2026 al Club Hotel Portogreco e il Villaggio Torre del Faro. Tre giorni di workshop, panel e networking strategico per identificare e analizzare le sfide dell’industria dei viaggi e delineare le strategie aziendali.