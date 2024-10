Tour 2000AmericaLatina, partenze garantite per il Sud America

Natele e Capodanno a partenze garantite per Tour 2000AmericaLatina. L’operatore ha programmato tour a date fisse con voli intercontinentali e domestici, hotel, trasferimenti e guida in lingua italiana inclusi nella quota a persona.

“Da sempre le vacanze natalizie rappresentano uno dei momenti ideali per prenotare un tour di lungo raggio verso l’estate in America Latina - afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina -. Per questo motivo la nostra proposta di partenze garantite è ogni anno sempre più ampia e riscuote sempre più successo presso le agenzie di viaggi che con pochi clic sull’area riservata del nostro sito possono confermare subito la prenotazione”.

In dettaglio, il 23 dicembre partono il tour Argentina tutto l’anno, che visita Buenos Aires, la ricca fauna della Penisola Valdés, Ushuaia ed El Calafate e il tour Esplorando il Brasile che va da Rio de Janeiro alle cascate di Iguacù e Salvador de Bahia.

Natale e Capodanno ai Caraibi con il tour Spirito di Cuba e mare a Cayo Ensenachos, per abbinare la scoperta dell’isola al relax sulle spiagge.

Il 26 dicembre parte il tour Esplorando la Costa Rica, un viaggio per scoprire la natura dal parco Tortuguero al vulcano Arenal, dalla foresta tropicale del parco Manuel Antonio con pernottamenti in lodge esclusivi, al relax sulle spiagge di Playa Tamarindo. Per trascorrere il Capodanno all’Isola di Pasqua, perfetto il tour Esplorando il Cile e l’Isola di Pasqua, che va dal deserto del Nord fino ai ghiacci della Patagonia e all’Isola di Pasqua.

Essenze colombiane, Colori del Perù e Esplorando il Messico partono il 28 dicembre, mentre per Perù Express e Spirito di Cuba e mare a Varadero si decolla il 30 dicembre.