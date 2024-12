Tour per piccoli gruppi, con volo incluso, servizi privati ed eccezionalmente accompagnati dai product manager, a garanzia di un’esperienza quanto più autentica e immersiva possibile. Sono i Viaggi Firmati Utat il fiore all’occhiello del tour operator, che ha reso disponibile online il nuovo catalogo dedicato agli Stati Uniti.

Da decenni specialista nella destinazione, Utat Viaggi ha predisposto un calendario di Viaggi Firmati che prevede una partenza al mese per New York e altre con itinerari più lunghi come il Golden West, dedicato alla California e ai Parchi Nazionali, lo Splendore dell’Est e Niagara - che comprende anche Washington e Philadelphia - e il nuovo Gran Tour della Florida.

Il catalogo include anche tour con partenza garantita di gruppo e guida parlante italiano, oltre ad una cinquantina di itinerari classici, ma anche innovativi in fly & drive, cui si aggiungono soggiorni nei ranch, nelle piantagioni e in hotel storici e proposte per viaggi di nozze, tour tematici e glamping.