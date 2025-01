Con 38 iniziative di marketing aperte a gennaio, Alidays ha già quasi eguagliato metà delle iniziative strategiche dell’intero 2024, chiuso oltretutto con una crescita di fatturato commerciale del 6% sulla precedente stagione.

“L’autentica forza della nostra offerta - spiegano Davide Catania e Pietro de Arena, rispettivamente ceo ed head of marketing di Alidays Travel Experiences - è riposta nel lavoro dietro le quinte delle 100 persone in forza al nostro tour operator, grazie alle quali riusciamo a massimizzare sia il servizio che le potenzialità del prodotto. Lo dimostra il vivace riscontro delle proposte di tour esclusivi raccolti nel catalogo ‘Alidays on tour. Il mondo in scena’: il 2025 lascia presagire non solo un ottimo andamento dell’Estremo Oriente e degli Stati Uniti, ma darà continuità anche a importanti nicchie d’alto profilo come quelle intercettate dal mercato sudamericano, in particolare con Cile e Argentina”.

Il contributo dell’Intelligenza artificiale

L’equilibrio fra contributo creativo umano e velocizzazione delle pratiche mediante IA, raggiunto negli ultimi quattro anni, sta inoltre consentendo di sviluppare maggiormente la strategia di comunicazione: se le tante partnership avviate con vettori aerei, hotellerie ed enti del turismo favoriranno l’organizzazione di molteplici roadshow tematici e fam-trip nel 2025, la crescita dei contatti diretti con gli agenti di viaggi apre oggi alla possibilità di co-creazione di prodotti e contenuti digitali.