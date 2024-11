Tour2000 AmericaLatina lancia il format ‘Get Travel with Us’

Si chiama ‘Get Travel with Us’ il nuovo format lanciato da Tour2000 AmericaLatina e che coinvolge gli agenti di viaggi facendoli diventare protagonisti di reels nei quali illustrano ai potenziali viaggiatori itinerari delle principali destinazioni del Sud America.

“Un roadshow ibrido che ci permette di coinvolgere direttamente gli agenti di viaggio che in prima persona si fanno promotori delle bellezze dei Paesi in America Latina – afferma Bruno Normanno, direttore commerciale -. Il loro racconto viene accompagnato con le bellissime immagini dei luoghi di cui parlano, molte volte anche con scatti e video degli agenti di viaggio stessi durante il loro viaggio nella destinazione”.

Il roadshow, spiega ancora il tour operator, è partito da Milano per incontrare nei prossimi mesi tanti agenti di viaggio in molte altre città italiane, come Genova, Verona, Firenze, Roma, Napoli ed è possibile seguirlo settimanalmente sui canali Instagram e Facebook di Tour2000AmericaLatina e di tutte le agenzie di viaggi coinvolte.