Una linea di itinerari esclusivi pensata per chi desidera vivere l’America Latina in modo autentico. Tour2000AmericaLatina lancia ‘I Viaggi di Marino’, selezione di proposte firmate dal general manager del t.o. Marino Pagni, profondo conoscitore del Centro e Sud America, dedicate a chi vuole entrare davvero in contatto con i luoghi e le culture locali.

“Con I Viaggi di Marino vogliamo offrire un modo di viaggiare senza pensieri, con un accompagnatore dall’Italia e con la certezza di vivere esperienze autentiche - spiega Pagni -. Sono viaggi costruiti su luoghi che conosco profondamente, dove scelgo hotel, ristoranti tipici, visite ed esperienze, per offrire ai viaggiatori il meglio di ogni destinazione”.

Tra le proposte di punta ‘Argentina e Cile: le due Patagonie’, un viaggio pensato per scoprire la Patagonia argentina e cilena attraverso luoghi iconici e tappe meno presenti nei circuiti classici, come El Chaltén, capitale argentina del trekking; ‘Gran Tour della Colombia’, itinerario pensato per scoprire una Colombia autentica, con tappe uniche lontane dai circuiti più tradizionali, come Santa Cruz de Mompox, affacciata sul Río Magdalena; ’Gran Tour della Bolivia’, soluzione che conduce i viaggiatori nel cuore della Bolivia, tra paesaggi mozzafiato, culture millenarie, tradizioni Aymara e Quechua e incontri autentici; e ‘Cuba, l’Isola del Son’, viaggio tra città coloniali, tradizioni vive, musica, storia e paesaggi sorprendenti, con soggiorni di charme in boutique hotel in antiche dimore coloniali.

Le partenze sono organizzate in piccoli gruppi, con minimo 10 e massimo 15 partecipanti, e includono voli intercontinentali e domestici, sistemazioni in hotel selezionati, trasferimenti privati, escursioni e visite guidate, guida parlante italiano ed esperienze autentiche durante tutto il viaggio.