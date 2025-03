Tour2000AmericaLatina porta il Sudamerica in 5 città

Tour2000AmericaLatina, in collaborazione con Air Europa, ha chiuso con successo il roadshow in cinque tappe tenutosi a Cuneo, Roma, Vicenza, Monza e La Spezia.

Durante gli eventi, gli agenti di viaggi hanno avuto modo di approfondire le destinazioni di punta dell’offerta Tour2000AmericaLatina con itinerari esclusivi e soluzioni su misura per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di viaggiatore.

Grazie alla collaborazione con Air Europa, i pacchetti di viaggio sono stati arricchiti da voli efficienti, garantendo un’esperienza di viaggio ottimale.

“Siamo entusiasti dell’accoglienza ricevuta dagli agenti di viaggi durante il nostro roadshow. Questi eventi rappresentano un momento strategico per consolidare i rapporti con il trade e far conoscere nel dettaglio le nostre proposte di viaggio per l’America Latina” afferma Bruno Normanno, direttore commerciale La partnership con Air Europa ci permette di offrire soluzioni sempre più competitive e di alta qualità per i nostri clienti”.

“La collaborazione con Tour2000AmericaLatina si conferma vincente nel fornire ai viaggiatori italiani collegamenti efficienti e affidabili verso le destinazioni più affascinanti dell’America Latina – ha aggiunto Andrea Funes, direttore commerciale Air Europa -. Il roadshow è stato un’occasione preziosa per rafforzare il legame con gli agenti di viaggi e valorizzare le opportunità offerte dalla nostra compagnia aerea in combinazione con le proposte di viaggio di Tour2000AmericaLatina”.