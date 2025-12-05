Tra Asia e Sud America, l’estate secondo Dimensione Turismo

Dall’Indonesia alla Colombia. Per la stagione estiva Dimensione Turismo presenta una selezione di itinerari a prezzo fisso e con partenze garantite, con collegamenti aerei scelti per affidabilità e qualità del servizio. Diverse le partenze di agosto per ‘Bali e Indonesia’, un itinerario tra spiritualità, natura tropicale e tradizioni locali, proposto con voli Singapore Airlines da Milano Malpensa.

Chi, invece, desidera scoprire lo Sri Lanka può approfittare della partenza del 2 agosto, con voli Turkish Airlines, per un viaggio che attraversa il cuore storico e spirituale del Paese, tra antichi regni, siti Unesco e comunità dove la vita quotidiana conserva un ritmo più lento. Il viaggio si conclude con un soggiorno mare a Passikudah.

Sempre ad agosto il 9, 14 e 16 del mese, grazie ai collegamenti Tap Portugal, sono previste le partenze per Natal, nel Nord-Est del Brasile. Tra i prodotti best seller il ‘Tour Maravilha’, un percorso ricco di esperienze, alla scoperta della regione del Rio Grande do Norte, caratterizzata da una natura selvaggia di rara bellezza e una cultura autentica. Un itinerario che include dune costiere, falesie colorate, escursioni in buggy e uscite in barca.

L’8 agosto, con Vietnam Airlines, è invece prevista la partenza alla scoperta dei tesori di Vietnam e Cambogia, attraversando alcune delle aree più rappresentative dell’Indocina: Hanoi, la Baia di Halong, Hoi An, Saigon e infine i templi di Angkor.

Il 9 agosto, con voli Air Europa, è infine prevista una partenza dedicata alle diverse anime della Colombia: la capitale Bogotá, la città costiera di Cartagena e Medellín.