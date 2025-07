“Una destinazione dalle molteplici sfaccettature, capace di coniugare in modo unico modernità e tradizione”. Presenta così Manuele Magrini, product manager & operations Creo, l’ultima novità che entra a far parte dell’offerta 2025/2026 dell’operatore: la Corea del Sud.

Dopo il lancio delle recenti novità in Africa e America, il t.o. inserisce nella programmazione una destinazione in forte ascesa nel panorama turistico internazionale e particolarmente amata dalle nuove generazioni, nell’ambito di un percorso strategico di diversificazione dell’offerta e consolidamento del portafoglio asiatico.

“La Corea del Sud rappresenta una delle novità più significative della nostra programmazione”, commenta Magrini, rimarcando la varietà di esperienze che il Paese ha da offrire: “Da un lato c’è l’energia travolgente di Seoul, con la scena K-pop, l’innovazione della K-Beauty e il dinamismo del fashion design contemporaneo; dall’altro, un patrimonio storico millenario che si ritrova nei templi di Gyeongju, nei villaggi confuciani di Andong e negli antichi palazzi reali”.

Le esperienze

Una ricchezza che rende la destinazione facilmente adattabile a target diversi. “Abbiamo lavorato a un ventaglio di proposte estremamente articolato, in grado di parlare a un pubblico eterogeneo - racconta Magrini -. I nostri clienti potranno vivere esperienze autentiche: sorseggiare un tè tradizionale in una hanok nel quartiere storico di Bukchon, camminare lungo i sentieri del Monte Seorak fino al tempio di Shinheungsa, esplorare i coloratissimi murales del Gamcheon Culture Village a Busan, o lasciarsi incantare dai paesaggi vulcanici e dalle spiagge nere dell’isola di Jeju. Ogni itinerario – che sia di gruppo, individuale o su misura – è stato costruito con attenzione e passione, per restituire tutta la complessità e la bellezza di un Paese che sa essere allo stesso tempo spirituale e spettacolare, silenzioso e vibrante. Crediamo molto in questa destinazione, e siamo convinti che il mercato saprà accoglierla con lo stesso entusiasmo che abbiamo messo nel progettarla”.

L’approccio tailor made degli itinerari - già prenotabili - permette di assecondare i gusti dei viaggiatori esperienziali e leisure, degli appassionati di cultura orientale e degli amanti della natura, nonché degli honeymooners.

Particolare attenzione è riservata alle esperienze ad alto contenuto identitario: cerimonie del tè in dimore storiche, hiking in parchi nazionali, visite guidate nei principali siti Unesco, tour street-food e percorsi legati alle tradizioni spirituali coreane.