Travel Before a TTG con la nuova piattaforma basata sull’IA

Una nuova piattaforma digitale basata sull’intelligenza artificiale e progettata per la creazione di itinerari su misura. Questa la novità che il tour operator Travel Before presenta a TTG Travel Experience, manifestazione cui partecipa per il quinto anno.

“Questa piattaforma rappresenta il nostro impegno verso il futuro del settore turistico - sottolinea Giancarlo Vitolo, fondatore e ceo di Travel Before -. Grazie all’intelligenza artificiale siamo in grado di offrire uno strumento che rivoluziona il modo in cui le agenzie possono progettare viaggi su misura, risparmiando tempo e fornendo ai clienti esperienze sempre più personalizzate e curate nei minimi dettagli. Questo è solo il primo passo di un percorso che ci porterà a sviluppare soluzioni ancora più innovative per rispondere alle esigenze del mercato”.

Alto grado di personalizzazione

Lo strumento che Travel Before mette a disposizione degli agenti di viaggi consente loro di proporre ai clienti pacchetti con un livello di personalizzazione mai raggiunto prima. L’adv, utilizzando il linguaggio naturale, può richiedere la realizzazione di un itinerario che l’IA provvederà a comporre sulla base delle offerte disponibili proponendo piani di viaggio, voli, hotel e collegamenti e consentendogli di generare pacchetti completi in pochi passaggi.

Focus sulla Grecia

Parallelamente all’innovazione tecnologica, Travel Before continua a espandere il proprio segmento outgoing, con particolare focus sulla Grecia. Grazie alla rete di partner in loco, il tour operator offre pacchetti che coprono non solo le mete più classiche come Atene, Santorini e Creta, ma anche esperienze esclusive in destinazioni meno battute come la penisola Calcidica, meta emergente, le isole del Dodecaneso e le zone interne del Peloponneso.

Nella strategia del tour operator salernitano, inoltre, diventa sempre più centrale il nuovo aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi che, aperto a luglio, è già certo di superare i 200mila passeggeri entro la fine del 2024 grazie all’espansione delle rotte europee: importante quindi non solo per l’outgoing, ma anche per l’incoming. Sfruttando il potenziale del rinnovato scalo aeroportuale l’operatore si pone come punto di riferimento per i turisti che desiderano scoprire le bellezze della Costiera Amalfitana, del Cilento e delle altre località turistiche della regione. Grazie a una rete capillare di collaborazioni con operatori locali, l’azienda offre un’ampia gamma di pacchetti personalizzati, dagli itinerari culturali alle esperienze gastronomiche.